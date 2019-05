Sabato 1 giugno, alle ore 17, come sempre presso il centro polivalente “Le rose” a San Biagio della Cima, avrà luogo il terzo incontro degli “Itinerari di Letteratura” organizzati dall’Associazione Amici di F. Biamonti.

Verrà presentato il nuovo appassionante libro del professore Mauro Novelli (docente di Letteratura presso l’Università Statale di Milano. Il libro, intitolato “La finestra di Leopardi. Viaggio nelle case dei grandi scrittori italiani” e pubblicato da Feltrinelli, è un viaggio sentimentale, ironico e approfondito nelle dimore dei grandi autori che hanno fatto la cultura e l’identità del nostro paese: Petrarca, Manzoni, Pavese, Fenoglio, Leopardi, D’Annunzio, Pasolini e tanti altri. Non tanto un pellegrinaggio, né una semplice guida, ma piuttosto un racconto appassionato fra le opere degli scrittori e gli ambienti dove queste opere sono nate, il loro contesto privato così come era e come si vede oggi.

Introdurrà il libro la prof.ssa Simona Morando (docente di Letteratura presso l’Università di Genova), sarà presente l’autore.

Continua intanto a San Biagio nella sede de “U Bastu” la mostra di pittura e scultura di Mauro Calvini, “Di terra e di capre”. La mostra è visitabile da giovedì a domenica dalle 16,00 alle 19,00