La stagione sportiva è ormai prossima al termine ed è tempo di … saggi! Anche le ragazze del Corso di Nuoto Sincronizzato, guidate dalla bravissima Patrizia Rolando e dall’Associazione Aquamica, sono pronte a mostrare tutti i miglioramenti ottenuti quest’anno. L’appuntamento è fissato per sabato 1 giugno alle ore 18, alla Piscina Cascione di Imperia per il saggio di fine anno del corso di nuoto sincronizzato. E’ una delle nuove discipline acquatiche proposte dalla Rari Nantes Imperia nella stagione 2018/19 e che ha riscontrato grande successo tra le giovanissime.

