Al momento hanno aderito alla XVI Giornata dello Sport le seguenti società: Club Nautico Bordighera, Gentlemen Moto Club Bordighera, Centro Sub Riviera dei Fiori, Gruppo Sportivo Tennistavolo Bordighera 1948, Bordighera Volley, Yoshin Ryu, No Stress Team, Atlas-Grab&Lift, Rari Nantes Bordighera, Athletic Bordighera Club Pallamano, Bordighera Sant’Ampelio, Bordighera Tennis Club e PGS Intemelia.

Non solo: a Bordighera la Giornata Nazionale dello Sport assumerà una valenza ulteriore. L’Amministrazione Comunale e il Delegato Provinciale del CONI – Imperia, Avvocato Alessandro Zunino, firmeranno infatti un protocollo d’intesa per la diffusione di comportamenti virtuosi mirati alla difesa dell’ambiente, con particolare attenzione alla riduzione dell’uso delle plastiche monouso nel corso degli eventi sportivi.

Il lungomare Argentina (all’altezza della stazione ferroviaria), la spiaggia pubblica, lo specchio acqueo antistante diventeranno, dalle 10 alle 18, teatro di una grande festa gratuita ed aperta a tutti. I partecipanti potranno confrontarsi con “Ti sfidiamo in tutti gli sport”, un appassionante percorso che prevede la prova del maggior numero possibile di discipline tra tutte quelle proposte, dalle attività subacquee al motociclismo, dalla danza al fitness, e poi, tra le altre, calcio, canoa, ginnastica artistica, judo, pallacanestro, pallamano, pallavolo, surf, tavole a vela, tennis, tennis tavolo e vela. Il CONI sarà presente con una struttura gonfiabile dedicata, animata da Educatori Sportivi, che vedrà alternarsi esibizioni, sfide amichevoli e attività all’insegna del divertimento e dell’attività fisica, con gadget premio finale; saranno inoltre allestiti, grazie alla fondamentale collaborazione di molte società sportive, stand presso i quali sarà possibile incontrare dirigenti, tecnici e atleti che operano quotidianamente in provincia.