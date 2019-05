In riscontro alle dichiarazioni rese dalla Consigliera comunale Mara Lorenzi relative al fatto che gli Amministratori del Comune di Bordighera dovrebbero percorrere le vie della città a piedi per essere informati sui bisogni della medesima, l’Assessore Marzia Baldassarre ringrazia la Consigliera per la segnalazione e precisa che relativamente alle discariche abusive in questione sono già state attivate le procedure necessarie alla loro rimozione, tramite gli Uffici preposti, prima della diffusione del suo comunicato stampa.

L’Assessore ritiene di aver posto in essere un controllo efficace del territorio relativamente alla questione dell’igiene urbana della città, sempre migliorabile naturalmente, oltre che ad una programmazione degli interventi che ad oggi purtroppo, visti i molteplici impegni, non sempre si riesce a comunicare tempestivamente alla cittadinanza.

