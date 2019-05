Giugno impegnativo per gli esordienti 2006 del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy.

I ragazzi allenati da Luca Soncin, il 2 giugno, parteciperanno al 23° Torneo Città di Finale. «Siamo stati inseriti nel girone eliminatorio con i padroni di casa e l’FBC Veloce 1910» – fa sapere il mister biancorosso. Trasferta d’oltralpe, invece, l’8 giungo a Lorgues. I ragazzi saranno ospiti della società Etoile Sportive Lorguaise, situata nella regione del Var, non distante da Draguignan.

Successivamente, il 15 giugno, prenderanno parte al 3° torneo Decathlon a Savona, organizzato da Us Priamar 1942. Dal 17 al 21 giugno saranno impegnati al torneo serale ad 11 giocatori, organizzato dall’As Roquebrune Cap Martin, preparatorio alla stagione prossima. «Sarà un torneo a 6 squadre dove, oltre ai biancorossi, saranno presenti anche i professionisti dell’Ogc Nice e dell’As Monaco, gli affermati settori giovanili del Cavigal e del Villefranche Saint Jean Beaulieu, oltre ai padroni di casa» – anticipa la società biancorossa.

Il calendario metterà il Don Bosco Vallecrosia Intemelia di fronte all’AS Monaco il 18 giugno e al Cavigal il 20 giugno per poi concludere venerdì con la finale per definire la posizione in classifica.

«E’ stata un’ottima annata, quella appena trascorsa, per il nostro gruppo 2006 – commenta Francesco Lapa, direttore tecnico del Don Bosco Vallecrosia Intemelia – I diversi impegni, affrontati soprattutto negli ultimi due mesi, hanno permesso un’ulteriore crescita del gruppo e hanno altresì consentito di sviluppare contatti molto interessanti per la società con squadre francesi e del vicino Piemonte, grazie ovviamente anche all’affiliazione con il Torino Fc Academy. Contatti che ci auguriamo possano intensificarsi il prossimo anno e permetterci di organizzare eventi sempre più interessanti come il torneo Torino Fc Academy tenutosi lo scorso 12/14 aprile presso il nostro centro sportivo».

