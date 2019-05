Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

“E’ stato raggiunto un traguardo incredibile, frutto della fattiva collaborazione fra le società U.S. Caramagna Volley e Golfo di Diana, che unendo le forze hanno creato un gruppo di tutto rispetto andando oltre le ottimistiche previsioni ed aspettative di inizio stagione” dice Gianni Oberto, segretario dell’U.S. Caramagna Volley.

La squadra capitanata da Giulia Hasalliu e composta da Alessandra Solazzo, Carlo Oberto, Carlotta Bergamo, Delia Nordi, Francesco Sandonato, Greta Fabiano, Leonardo Di Maio, Sharlot Nika e Simone Lanfranco ha disputato un’annata eccezionale con dieci vittorie consecutive in campionato, battendo in semifinale il Riviera Volley Sanremo e perdendo solo la finalissima contro una Mazzucchelli Sanremo fortissima.

La compagine Caramagna Volley-Golfo di Diana guidata dai coaches Franca Abbo, Gianluca Melchiorre ed Elisa Bracco ha disputato la final four delle provincie di Imperia e Savona chiudendo sul podio al secondo posto assoluto il campionato di categoria under 12.

