Con la visita in anteprima per la stampa delle due location che ospiteranno la mostra di Claude Monet -Ritorno in Riviera a Villa Regina MARGHERITA a Bordighera e a Dolceacqua al Castello dei Doria si apre la giornata di festa che culminerà con le inaugurazioni previste nel pomeriggio dalle 15.30 a Bordighera è dopo a Dolceacqua ove è prevista la presenza di SAS Alberto II di Monaco. Ecco le nostre foto e video della mattinata.

Correlati