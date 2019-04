Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

A causa di un problema tecnico relativo al sistema elettronico di gestione dell’ente tesoriere delegato all’erogazione degli stipendi dei dipendenti di ASL1, che si è verificato in data odierna, gli stipendi del mese di aprile, saranno disponibili sui conti dei beneficiari tra oggi 26 aprile e lunedì 29 aprile. “L’Azienda si riserva di verificare la natura dell’anomalia e di attivare tutte le misure necessarie nei confronti dell’Istituto Bancario, per tale grave disagio” dichiara il Direttore Generale Marco Damonte Prioli.

