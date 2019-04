A Camporosso un fortunato giocatore non sa di aver vinto 100 mila euro al concorso “Pasqua 100×100, SuperEnalotto SuperStar”. Concetta Scappatura, titolare della ricevitoria dove è stata giocata la schedina ha pubblicato sulla vetrina un appello: “Attenzione, portateci a controllare le schedine del Superenalotto del 20 aprile 2019. Uno di voi ha vinto 100 mila euro e non lo sa. L’estrazione non c’entra nulla con i numeri giocati, il vincitore potrebbe aver già buttato via la schedina in modo sbadato o senza sapere della estrazione seguente”.

