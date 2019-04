Un maxi incendio è esploso intorno alle 18.50 di oggi a Notre Dame, cattedrale di Parigi. “Sta bruciando tutto e non rimarrà nulla della struttura in legno”, ha detto il portavoce di Notre-Dame, Andre Finot. E’ completamente collassato il tetto ed è crollata, in fiamme, la parte superiore della guglia. “Rilasciare acqua da un aereo su questo tipo di edificio potrebbe causare il crollo dell’intera struttura” ha spiegato la protezione civile francese. Per i pompieri l’incendio è “probabilmente” legato ai lavori di ristrutturazione in corso.

