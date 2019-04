Oggi, giovedì 11 aprile, presso il 118 di Bussana, alla presenza del Direttore Generale dell’ASL 1 – Marco Damonte Prioli e del Direttore del Dipartimento Emergenza ed Accettazione Stefano Ferlito, i genitori di Matteo Morselli hanno voluto donare, grazie alle numerose offerte ricevute dagli amici di Matteo, una importante apparecchiatura destinata a migliorare l’assistenza in emergenza.

“Ringrazio sentitamente i signori Morselli – spiega il direttore generale Marco Damonte Prioli – per la sensibilità e la generosità di questo importante gesto. L’apparecchiatura che hanno scelto di donare al servizio 118 è un videolaringoscopio, un importantissimo strumento che verrà utilizzato sull’automedica di Sanremo e che permette di visualizzare e quindi gestire le vie aeree per le intubazioni difficili, sia per pazienti adulti che per i pazienti in età pediatrica, permettendo così un intervento più sicuro ed efficace”.