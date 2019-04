Emergono nuovi retroscena nell’inchiesta che vede vede indagati per atti sessuali con una ragazza di 17 anni, 4 uomini, 3 residenti a Imperia e uno a Diano Marina, di età tra i 39 ed i 72 anni. Gli incontri tra la giovane ed i clienti avvenivano in orario serale, nelle auto parcheggiate in zone buie del lungomare. È emerso come la 17enne avesse acconsentito ai rapporti in cambio di benefici economici non legati ad uno stato di indigenza, ma per poter usare il cellulare sempre ricaricato ed avere denaro ad uso personale, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

