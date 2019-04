Dopo il “Milite Ignoto” dello scorso anno ritorna Mario Perrotta alla 16a Rassegna organizzata dal Teatro dell’Albero e dal Comune di San Lorenzo al Mare con lo spettacolo “Un Bes” dedicato ad Antonio Ligabue.

“Un bès… Dam un bès, uno solo! Che un giorno diventerà tutto splendido. Per me e per voi.”

Provo a chiudere gli occhi e immagino: io, così come sono, con i miei 40 passati, con la mia vita – quella che so di avere vissuto – ma senza un bacio, Neanche uno. Mai.

Senza che le mie labbra ne abbiano incontrate altre, anche solo sfiorate. Senza tutto il resto che è comunione di carne e di spirito, senza neanche una carezza. Mai.

E allora mi vedo – io, così come sono – scendere per strada a elemosinarlo quel bacio, da chiunque, purché accada.

Ecco, questo m’interessa oggi di Antonio Ligabue: la sua solitudine, il suo stare al margine, anzi, oltre il margine – oltre il confine – là dove un bacio è un sogno, un’implorare senza risposte che dura da tutta una vita. Voglio avere a che fare con l’uomo Antonio Ligabue, con il Toni, lo scemo del paese. Mi attrae e mi spiazza la coscienza che aveva di essere un rifiuto dell’umanità e, al contempo, un artista, perché questo doppio sentire gli lacerava l’anima: l’artista sapeva di meritarlo un bacio, ma il pazzo, intanto, lo elemosinava.

Voglio stare anch’io sul confine e guardare gli altri. E, sempre sul confine, chiedermi qual è dentro e qual è fuori.

Mario Perrotta

Premio Ubu 2013 – Miglior Attore

Premio Hystrio 2014 – Migliore spettacolo dell’anno a giudizio del pubblico

Premio ANCT 2015 – al Progetto Ligabue (Un bès / Pitùr / Bassa Continua)

Premio Ubu 2015 – Miglior Progetto Artistico o Organizzativo al Progetto Ligabue

