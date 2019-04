Tradizionale passerella d’inizio stagione per le squadre di Serie A e Serie B di pallapugno alla discoteca Palà di Boves. Sul palco, a fare gli onori di casa, il presidente della Fipap Enrico Costa, con il vicepresidente della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo Ezio Raviola, il presidente della Lega delle società di pallapugno Simone Lingua, e il responsabile del Centro Tecnico Federale Roberto Corino. Presenti anche Gianpaolo Canavese e Attilio Degioanni, rispettivamente presidente e designatore dell’Anap, che hanno condiviso la griglia degli arbitri per la Serie A (Piera Basso, Giulia Viada, Massimo Chiesa, Andrea Ferracin, Giorgio Gili, Marco Gili, Salvatore Nasca, Marco Vergani, Ezio Salvetto) e quella per la Serie B (Gianfranco Brignone, Giuseppe Fazio, Bruno Grasso, Oreste Magnaldi, Alberto Mandarino, Ivan Montanaro, Sergio Giovanni Olivieri, Marco Piana, Daniele Santini).

L’occasione è servita anche per presentare i nuovi sponsor per la stagione 2019 della Serie A, la Banca d’Alba e lo Studio dentistico Moscone, oltre alla conferma della partnership con la Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo e la Siscom di Cervere, che sosterranno soprattutto il Centro tecnico federale e la promozione della pallapugno tra i più giovani.

«Sta per iniziare la 98ª edizione del Campionato italiano di pallapugno, una nuova stagione che si annuncia interessante e coinvolgente in tutte le categorie, con molte squadre al via, che daranno spazio sempre di più ai giovani, grazie all’impegno e al lavoro di ogni singola società per i vivai», ha detto il presidente Costa, «è con entusiasmo e orgoglio che faccio un “in bocca al lupo” a tutti i protagonisti, dai giocatori ai dirigenti, dagli arbitri ai tifosi, fino agli indispensabili sponsor». Ha concluso Costa: «La pallapugno è uno sport genuino, fatto di rapporti personali, di amicizia, ma anche di tanto agonismo; anche quest’anno assisteremo a sfide avvincenti, che richiameranno tifosi sempre più appassionati negli sferisteri».

I giocatori hanno poi mostrato per la prima volta le nuove maglie, parlando di preparazione, speranze e obiettivi, in attesa di conoscere dal campo quale sarà il più forte. Ecco tutti i protagonisti.

SERIE A BANCA D’ALBA-MOSCONE

TEALDO SCOTTA ALTA LANGA: Davide Dutto, Alessandro Re, Davide Iberto, Daniele Panuello, Mattia Dalocchio. Dt: Gianni Costa.

TORFIT LANGHE E ROERO CANALESE: Bruno Campagno, Davide Amoretti, Stefano Boffa, Yehia El Kara, Alberto Gili, Andrea Corino. Dt: Gianpiero Porro e Roberto Corino.

ARALDICA CASTAGNOLE LANZE: Massimo Vacchetto, Alessandro Voglino, Enrico Rinaldi, Emanuele Prandi. Dt: Gianni Rigo.

MARCHISIO NOCCIOLE EGEA CORTEMILIA: Cristian Gatto, Oscar Giribaldi, Federico Gatto, Michele Vincenti, Walter Gatto. Dt: Claudio Gatto.

ACQUA S.BERNARDO SPUMANTI BOSCA CUNEO: Federico Raviola, Davide Devalle, Danilo Mattiauda, Manuel Brignone. Dt: Giuliano Bellanti.

OLIO ROI IMPERIESE: Enrico Parussa, Nenad Milosiev, Mariano Papone, Mattia Semeria, Simone Giordano. Dt: Claudio Balestra.

ALUSIC ACQUA S.BERNARDO MERLESE: Davide Barroero, Davide Arnaudo, Edoardo Gili, Luca Lingua. Dt: Mauro Barroero.

ARALDICA PRO SPIGNO: Paolo Vacchetto, Michele Giampaolo, Lorenzo Bolla, Francesco Rivetti. Dt: Alberto Bellanti.

ROBINO TRATTORI SANTO STEFANO BELBO: Gilberto Torino, Marco Fenoglio, Marco Cocino, Fabio Piva Francone. Dt: Flavio Dotta.

SERIE B

BENESE: Paolo Sanino, Luca Bruno, Federico Troia, Filippo Nimot, Andrea Fea. Dt: Claudio Nimot.

SERRAMENTI BONO CENTRO INCONTRI: Stefano Brignone, Enrico Panero, Matteo Ferrero, Francesco Garro. Dt Ermanno Brignone e Franco Calandri.

SRT PROGETTI CEVA: Omar Balocco, Nicholas Bacino, Enrico Monchiero, Alessandro Bo, Massimo Balocco, Luca Borella. Dt: Giorgio Poggio.

VINI CAPETTA DON DAGNINO: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Giulio Ghigliazza.

OSELLA SURRAUTO MONTICELLESE: Marco Battaglino, Andrea Mandrile, Gianluca Busca, Davide Cavagnero, Riccardo Grasso. Dt: Sergio Corino e Giancarlo Grasso.

MORANDO NEIVESE: Fabio Gatti, Loris Riella, Matteo Marenco, Roberto Drago, Alessandro Ressia. Dt: Ercole Fontanone.

BCC PIANFEI PRO PASCHESE: Matteo Levratto, Fabio Rosso, Gabriele Boetti, Alessandro Sappa, Roberto Aimo, Sonny Boetti, Simone Lingua. Dt: Arrigo Rosso.

ACQUA S.BERNARDO SAN BIAGIO: Andrea Pettavino, Leonardo Curetti, Alessio Ambrosino, Andrea Aimo. Dt: Diego Fazzone.

SPEB: Andrea Daziano, Simone Re, Andrea Giraudo, Giacomo Vinai, Mattia Brignone. Dt: Enrico Unnia.

TAGGESE: Daniel Giordano, Luca Molli, Roberto Novaro, Gianluca Bonavia. Dt: Piero Pellegrini.

VIRTUS LANGHE: Francesco Isaia, Nicholas Burdizzo, Gabriele Chiarla, Matteo Biestro, Luca Ferrino, Luca Taricco. Dt: Mauro Raviola.