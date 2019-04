Sui bus della Riviera Trasporti 103 viaggiatori sono stati trovati senza biglietto nel giro di 4 ore al momento della discesa all’autostazione di Sanremo e durante il tragitto. La multa per chi non paga il biglietto è di 101,50 euro. Per chi ha scelto di pagare subito, si è ridotta a 25 euro, chi la pagherà entro 5 giorni, limiterà l’esborso a 61.50 euro. Chi è stato trovato con l’abbonamento scaduto ha 5 giorni di tempo per rinnovarlo, limitando i danni a 3 euro, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

