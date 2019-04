Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

La partecipazione è libera ed aperta a tutti. Al termine, su richiesta, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni o conferma della propria presenza è possibile contattare la Confartigianato inviando una mail all’indirizzo uff.stampa@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524517.

L’iniziativa fa capo al programma di incontri tematici in collegamento streaming dedicati alle imprese associate “Impresa Diretta”. I principali obiettivi sono infatti quelli di migliorare la conoscenza tra le persone, valorizzare le potenzialità del Sistema di rappresentanza, ascoltare le esigenze e condividere le esperienze relative all’attività.

Collegati da Ra ci saranno: Dario Dalla Costa (Presidente Confartigianato Termoidraulici), Elena Battellino (Funzionario Tecnico – Dipartimento Certificazione E Ispezione – Accredia), Marco Botteri (Responsabile Progetto –Ecocerved), Marco Buoni (Presidente Area -Air Conditioning And Refrigeration European Association). E’ stato invitato un rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

S Si terrà martedì 9 Aprile, a partire dalle ore 17:30 presso la sede della Confartigianato a Sanremo, un collegamento in streaming con il seminario nazionale sul tema FGAS. In particolare si parlerà del D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra (abrogando il Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012). Durante l’incontro si potrà assistere al dibattito, ma anche intervenire con proprie considerazioni o quesiti.

