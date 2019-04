La Dirigenza dell’Atletico Argentina, in relazione a indiscrezioni emerse nei giorni scorsi circa una possibile separazione dall’attuale guida tecnica della Prima Squadra Gianpiero Pesante, tiene a precisare che il tecnico gode della massima stima e fiducia. I vertici societari sono pienamente soddisfatti dai risultati raggiunti sotto la sua gestione (10 vittorie e 1 pareggio), ripongono massima fiducia in lui e in tutta la rosa per questo finale di campionato e credono che possa essere un tassello fondamentale anche per la prossima stagione sportiva.

