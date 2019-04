Nella serata di ieri, un 39enne, romeno, nullafacente e senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato dai militari della Stazione Carabinieri di Ospedaletti per rapina impropria. Il malfattore si era poco prima introdotto in un negozio di ottica di Bordighera, in compagnia di un complice, con il pretesto di voler essere sottoposto ad un controllo della vista. I due finti clienti, dopo aver provato diversi occhiali, approfittando di un momento di distrazione del commesso, impegnato con altri avventori, erano riusciti ad asportare tre paia di occhiali da sole di una nota marca di lusso, del valore complessivo di oltre 600 euro. L’addetto alle vendite, accortosi del furto, ha immediatamente contestato l’accaduto ai malviventi, ma mentre uno dei due è riuscito a guadagnare la fuga, l’altro, nel tentativo di allontanarsi, ha strattonato violentemente il venditore, esponendolo anche al rischio di essere travolto dalle autovetture in transito all’esterno del negozio. I Carabinieri di Ospedaletti, dopo essere stati allertati dalla Centrale Operativa di Bordighera – a seguito di specifica segnalazione al 112 – sono riusciti tempestivamente ad arrestare il malfattore. Nel corso della mattinata odierna, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, infliggendo la pena di 10 mesi di

reclusione, 800 euro di multa ed il divieto di dimora nella Provincia di Imperia.

