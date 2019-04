Diano Marina, riqualificazione ex stazione e pista ciclabile: domattina la presentazione

Prevista la realizzazione del tratto di pista ciclabile in corrispondenza della ex stazione ferroviaria di Diano, la realizzazione di un edificio polivalente presso il Molo delle “Tartarughe”, per un investimento complessivo di 2,4 milioni di euro