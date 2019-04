Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

L’amministrazione di Sanremo esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco D’Imporzano, conferenziere, animatore culturale e attento conoscitore delle tradizioni della città. Nominato “Cittadino Benemerito”, è stato un custode vigile e sensibile degli avvenimenti di Sanremo, una figura autorevole che ha contribuito a conservare l’identità e a ricordare la storia della nostra cultura. L’amministrazione comunale si stringe commossa attorno alla sua famiglia.

