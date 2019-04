Dianese&Golfo-Ospedaletti 1-1

Un buon pareggio, non più di questo riesce a strappare oggi pomeriggio l’Ospedaletti nel derby contro la Dianese.

Match ad alto tasso tecnico che ha reso difficile da entrambe le parti l’obiettivo tre punti. Gli Orange, con gli occhi puntati sul traguardo campionato, partono con fantasia di gioco ma contratti. Le giocate degli assi di mister Carlet sono ostacolate dai padroni di casa in grande forma.

La formazione di Bencardino passa in vantaggio con Burdisso all’undicesimo del primo tempo. Passano esattamente ventiquattro minuti e Scappatura firma il pari.

Dalla rete in poi l’Ospedaletti le prova tutte per strappare il risultato utile ma non riesce nell’impresa di sfondare la difesa. Di fronte a sé gli Orange trovano una squadra ben messa in campo, pronta alla ripartenza letale.

Il derby finisce cosi in parità. Alla luce dei risultati delle inseguitrici, la classifica torna ad accorciarsi nuovamente

LE FORMAZIONI

L’undici Orange titolare schierato da Alan Carlet: Frenna Matteo in porta, Negro Alessio, Fici Roberto, Artioli Giovanni (2000), Cadenazzi Fabrizio, Negro Andrea, Sturaro Fabio, Schillaci Mattia (‘2000), Scappatura Alessandro (’99), Miceli Armando, Ventre Michael.

Partono dalla panchina: Eramita Gianmarco (2001), Moraglia Andrea, Alasia Gian Marco (‘98), Cassini Valentino (2002), Gambacorta Luca (’99), Saba Matteo, Trotti Cristian, Travella Luca (2002).

Sostituzioni: 2

Ammoniti: 2

Marcatori: Scappatura 35° pt

La formazione schierata da mister Alfredo Bencardino: Bartolini Giovanni, Luci Eraldo (‘99), Ippolito Matteo (‘98), Brignoli Davide, Greco Alessandro, Martini Simone (2000), Coli Luca, Garibbo Luca, Burdisso Simone, Piazza Federico, Cani Leonardo.

A disposizione: Rizzo Sonny (2002), Vassallo Ludovico (2000), Calandrino Matteo, Mrahi Semir (‘99), Cherie Anes (‘99), Muca Jurgen (‘99), Mane Enea, Quispe Pablo, Numeroso Antonio.

Sostituzioni: 3

Ammoniti: 2

Marcatori: Burdisso 11° pt

Direttore di gara: Barbieri Alessandro

Assistenti: Firenze Valerio, Trusendi Luca