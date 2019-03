Polemiche a Sanremo tra due candidati alla poltrona di sindaco, Sergio Tommasini (nella foto sopra) ed Alberto Biancheri, in merito ad uno striscione elettorale rimosso da un vigile urbano. Tommasini, candidato del “Gruppo dei 100”, sostenuto dal centro-destra, ha mostrato un video nel quale si vede un agente della Polizia Municipale che “strappa” uno striscione della candidata Angela Marano, sostenendo che sia un abuso di potere. “E’ stato un atto legittimo, era stata pagata la tassa di affissione ma non è stata presentata la richiesta per sistemare lo striscione” replicano il Comune e il sindaco Biancheri, come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.

