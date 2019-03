Nella notte un ampio incendio ha devastato le alture di Cogoleto, in località Capieso, nel ponente di Genova. Una cinquantina di famiglie è stata sfollata, le scuole sono state chiuse. La A10, chiusa in entrambe le direzioni, tra Arenzano e Varazze, è stata riaperta in un senso, verso Savona. Il rogo è alimentato dal forte vento che ha raggiunto i 100 km orari. “E’ stata una notte durissima. Sicuramente ci sono due abitazioni raggiunte dalle fiamme, diversi magazzini e auto distrutte” dice Marina Costa, vicesindaco di Cogoleto.

