Presentato questa mattina la coalizione di Centrodestra a sostegno del candidato Sindaco Gaetano Scullino Presenti i responsabili locali dei partiti di Centrodestra On Flavio Di Muro Lega Ass regionale Marco Scajola il Coordinatore regionale di Fratelli D’Italia Massimiliano Iacobucci e Mauro Merlenghi responsabile della lista civica Scullino Sindaco

Scullino ” in questa occasione presentiamo la coalizione di centro destra in appoggio alla mia candidatura a sindaco”

Merlenghi : ” Abbiamo deciso di presentare oggi chi sono le persone che appoggiano il candidato sindaco Scullino chi lo sosterrà politicamente per i progetti attuali per ventimiglia e quelli futuri. La città non ha bisogno di slogan pubblicitari o di aperitivi ma di impegno

Iacobucci ” Come Fratelli d’Italia ci tenevamo moltissimo ed abbiamo lavorato per la candidatura di Gaetano Scullino a sindaco di Ventimiglia”

Ass Marco Scajola ” Conosco Scullino da tempo già dall’anno scorso si vedeva la figura di Gaetano come riferimento del centrodestra per la città di Ventimiglia e per il futuro dell’amministrazione comunale. Abbiamo sottoscritto un impegno con i ventimigliesi ( lo trovate qui sotto ndr)

On Flavio Di Muro ” C’è un valore aggiunto a Ventimiglia riusciremo a mettere insieme comune regione e governo l’amministrazione deve interagire con le istituzioni regionali e nazionali. Serve un sindaco presente in città 24h su 24 non solo in comune. L’impegno con cittadini è una serie di principi su cui si costruirà il programma elettorale.

L’On Di Muro ha elencato i punti dell’impegno che trovate qui sotto

Scullino nell’intervento conclusivo ” Io non sono una sorpresa per la città io mi pongo come una conferma con il mio impegno giornaliero per la città di Ventimiglia. Sono consapevole del lungo e duro lavoro che ci aspetta.”

Ci sono realtà civiche che stanno lavorando per magari aggiungersi alla coalizione ( Un apertura al civico)

Merlenghi ” chiunque si riconosca nel programma è il benvenuto.”

Di Muro ” Bisogna andare al superamento del campo profughi a Ventimiglia ma non dobbiamo limitarci allo slogan “chiudere il campo” Si puo pensare al superamento del Campo Roia che è una competenza del ministero Interni questo avviene analizzando i flussi migratori con questa analisi si decide quali chiudere non si può chiudere il centro improvvisamente per creare situazioni come quelle vissute nel recente passato” Nel mese di Aprile la commissione Bilaterale parlamentare Sul rispetto di Schengen e la chiusura .

Il presente documento rappresenta l’impegno formale che le firmatarie forze politiche e

civiche (Lista Scullino – Lega — Fratelli D’Italia — Forza Italia) intendono assumere

pubblicamente con i cittadini ventimigliesi.

Le Liste firmatarie sostengono la candidatura a sindaco di Gaetano Scullino.

I principi che seguono costituiscono il fondamento del programma elettorale e

amministrativo della coalizione, nato dal confronto, dalle idee e proposte dei cittadini.

Il programma completo verrà presentato in un prossimo evento pubblico.

– UNA VENTIMIGLIA MODERNA

Come l’ Amministrazione uscente ha correttamente sostenuto i progetti e le opere pubbliche

già in corso, avviate dall’Amministrazione precedente, faremo altrettanto se troveremo

opere in corso utili ai ventimigliesi e insieme ai nuovi nostri progetti che verranno presentati

alla città, ci impegniamo a garantire lo sviluppo economico la rinascita di Ventimiglia

affinché si creino nuovi posti di lavoro.

– UNA VENTIMIGLIA CONNESSA

Ci impegniamo a far uscire Ventimiglia dall’isolamento grazie ad una maggiore sinergia e

collaborazione con il Governo e con la Regione.

Come con successo abbiamo fatto in passato, porteremo a Ventimiglia contributi e

finanziamenti necessari per migliorare la nostra Città.

– UNA VENTIMIGLIA DINAMICA

Ci impegniamo a promuovere la crescita di una classe dirigente rinnovata che abbia lo

sguardo rivolto al futuro, con una Giunta comunale di persone conosciute, radicate sul

territorio e soprattutto capaci nel ruolo che dovranno ricoprire.

All’esperienza del nostro candidato sindaco affiancheremo nuove energie.

– UNA VENTIMIGLIA SICURA, PULITA E PIU’ BELLA.

Ci impegniamo a riportare la sicurezza in città: garantire ai cittadini di passeggiare per

strada sereni e ai turisti di tornare ad apprezzare Ventimiglia

Questo sarà la nostra priorità: Ventimiglia deve conquistare una nuova immagine ed essere

capace di attrarre presenze e investimenti.

– UNA VENTIMIGLIA PER TUTTI

Ci impegniamo ad ascoltare tutte le esigenze dei ventimigliesi: non solo grandi opere ma

attenzione alle piccole problematiche tralasciate negli ultimi anni.

Investiremo sul decoro urbano, sul verde cittadino e sulla cura delle frazioni, sul rilancio

dell’economia puntando sullo sviluppo turistico, sul rapporto tra commercio e bellezze

ambientali, architettoniche e storiche della città.

Periodicamente l’Amministrazione comunale sarà presente sul territorio per un confronto

diretto e continuo con i cittadini, con il mondo dell’associazionismo e del frontalierato.