In Valle Arroscia ieri un uomo è rimasto ferito dopo essere caduto dal tetto di una capanna nella zona di Ubaga, frazione di Borghetto d’Arroscia. Precipitando da un’altezza di 4 metri, si è procurato un trauma cranico. Il ferito, impegnato in lavori di manutenzione in campagna,soccorso dalla Croce Rossa di Pieve di Teco e dal 118, è stato portato al “Santa Corona” di Pietra Ligure, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

