Alex Siffredi Bordigotto ha conseguito il brevetto di volo ENAC per pilotare il suo drone. Un abilitazione professionale presso la AlphaLima Aviation di Torino il brevetto APR che appunto consente l’utilizzo anche professionale dei droni che sempre più numerosi sorvolano le nostre città. Ma dall’essere un semplice appassionato a utilizzare in piena sicurezza un drone con capacità professionali e autorizzazioni legali c’è una bella differenza che e appunto il brevetto APR conseguito da Alex Siffredi uno degli ancora pochi qui nella nostra provincia.