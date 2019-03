Oggi e domani il Fondo Ambiente Italiano (Fai) invita tutti a partecipare alle Giornate Fai di Primavera per guardare “l’Italia come non abbiamo mai fatto prima e costruire un ideale Ponte tra culture che ci farà viaggiare in tutto il mondo”. A Bordighera si può visitare Villa Garnier. L’architetto dell’Opéra di Parigi che rimase affascinato dall’esoticità del borgo e vi costruì una villa circondata da palme. A Borgio Verezzi (Savona) si possono visitare le grotte, un complesso di cavità carsiche scoperte nel 1933 da tre ragazzi che seguendo il corso di un torrente entrarono nella prima sala della grotta.

