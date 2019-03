Il mercato coperto rappresenta da sempre, un luogo importante per il commercio cittadino, diverse sono le attività che operano all’interno con un’offerta eno-gastronomica di qualità.

Da una ricerca effettuata presso alcuni operatori si evince la necessità di operare per un rilancio commerciale dell’immagine di questo sito, con il desiderio di aumentare l’afflusso dei visitatori e dei clienti.

La Confesercenti crede molto in questo sito e vorrebbe collaborare con il Comune per verificare se ci possono essere e condizioni per creare un’agenda di eventi e di interventi atti a migliorare l’appetibilità dell’intera struttura, creando nuovi prodotti di promo-commercializzazione della rete delle attività esistenti.

In uno spirito di massima collaborazione, crediamo che ci sia bisogno di intervenire sia sull’esterno dell’edificio con la posa di cartelli turistici che evidenzino la presenza di un polo commerciale, l’indicazione delle tipologie di attività , ma anche con eventi di attrazione turistica basati sul food di qualità e sui prodotti tipici.

Questi sono solo alcuni spunti non esaustivi di ciò che si potrebbe eseguire in un edifico così importante e con molti spazi ancora disponibili e da occupare.

La Confesercenti chiede un incontro con l’Amministrazione Comunale per verificare la fattibilità di un progetto da condividere con tutti i soggetti interessati.

Sergio Scibilia (Segretario provinciale)