Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Più di 205 milioni di euro sono stati assegnati dalla Regione Liguria a 150 Comuni colpiti dal maltempo nell’autunno 2018. I fondi permetteranno di aprire 800 cantieri e risarcire i danni dei privati. “La Liguria non ha mai visto uno stanziamento simile da molti decenni a questa parte. Andiamo a finanziare centinaia di interventi a neanche 5 mesi dal maltempo di fine ottobre – dicono il presidente della Regione Toti e l’assessore alla Protezione civile Giampedrone – I risarcimenti dei privati copriranno il 75% dei danni, è la prima volta che accade. Seguiranno altri 100 milioni nel 2020 e altri 100 nel 2021”.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)