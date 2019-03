Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Domani i venti settentrionali sulla Liguria potranno raggiungere gli 80-100 chilometri orari sui crinali e allo sbocco delle valli. L’Arpal per domani prevede anche mare molto mosso sulle coste del ponente e di parte del centro. I venti settentrionali, tendenti a disporsi da Nord-Est potranno raggiungere già oggi i 70-90 km/h, in particolare sui crinali.

