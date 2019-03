Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

La Regione Liguria ha decretato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale a partire dalle 00.01 del 20 marzo e fino alla cessazione dello stesso (Decreto del Dirigente n. registro 1475/2019 del 19 marzo 2019).

