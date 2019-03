I Carabinieri di Genova hanno arrestato un uomo di 32 anni di origini albanesi per maltrattamenti in famiglia. L’uomo era rientrato in casa completamente ubriaco e al culmine di una lite con la convivente, incinta al quarto mese, l’ha picchiata. La donna è riuscita a chiamare i soccorsi e poco dopo è stata ricoverata nel reparto di ostetrica e ginecologica all’ospedale.

