La mostra Real Human Bodies è approdata questo fine settimana nella città dei Fiori presso l’Hotel des Anglais ( un piano dedicato alla mostra o meglio parte di esso). Una mostra quella dei corpi umani che ha riscosso successo a livello internazionale facendo discutere per la sua particolarità . Anche a Sanremo quindi l’attesa era molta e vista anche l’affluenza questo pomeriggio è stato un successo ma i visitatori sono in parte rimasti delusi dalla location, un corridoio dell’albergo e dai pezzi esposti che sono solo in parte quelli che hanno reso famosa la mostra a livello internazionale e il prezzo del biglietto 20 euro a persona per gli adulti 10 per i bambini ha fatto storcere il naso a parecchi visitatori.