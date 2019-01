La Corte costituzionale ha bocciato la legge della Regione Liguria che nel 2017 era intervenuta sulle concessioni demaniali delle spiagge fissando che abbiano una durata minima di 20 anni e una massima di 30 anni. Stabilire la durata delle concessioni spetta allo Stato. “A fine gennaio sarò a Roma dove incontrerò i colleghi al demanio marittimo delle altre regioni per analizzare la legge finanziaria – dice Marco Scajola, assessore al demanio di Regione Liguria – Ho apprezzato la proroga dei 15 anni data al settore ma tutto questo non basta. Bisogna lavorare per l’uscita dalla direttiva Bolkestein”.