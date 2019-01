E’ on line “Oggi”, il nuovo lavoro discografico di Maurizio Ferrandini.

La canzone si intitola “Oggi” quasi a sottolineare la forte attualità della musica d’autore in un panorama musicale abbastanza rantolante.

Partendo da una riflessione in una giornata particolare, Ferrandini arriva a considerazioni generali sulla vita con espedienti poetici e tecniche compositive sempre fuori dal comune. Il brano è accompagnato da un suggestivo clip in cui i gialli e i rossi dei tramonti liguri si intrecciano a scene casalinghe dove Ferrandini viene letteralmente preso a schiaffi da una misteriosa dama. L’interpretazione è come al solito lasciata all’ascoltatore più volenteroso anche se da sempre l’artista lascia aperte più finestre di comprensione all’interno delle sue opere.

Il brano, slegato dall’ultimo disco è un web single regalato ai fans del sito www.maurizioferrandini.it durante il periodo natalizio.

Visto il gradimento generale ecco subito pronto il clip dell’instancabile musicista che ormai alterna con regolarità produzioni proprie con quelle di altri artisti sempre alla ricerca di spunti originali.

Il video è disponibile su Youtube

https://youtu.be/zzJvkX6KFf0