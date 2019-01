Giovedì 10 Gennaio

VISITA GUIDATA ALLA SANREMO

DELLA BELLE EPOQUE

Sanremo è stata tra la fine del XIX e l’inizio del XX la più importante città turistica d’Italia, moltissimi ospiti facoltosi, Italiani e stranieri hanno costruito quasi 400 ville ed alberghi. Si avrà ora la possibilità di scoprire una parte di questo inestimabile patrimonio.

La visita guidata alla Sanremo della Bella Epoque sarà un percorso tra ville, chiese ed alberghi edificati nel periodo d’oro, di Sanremo.

Partendo dalla passeggiata Imperatrice si salirà per via Roccasterone, si visiterà una parte del Parco Marsaglia e si proseguirà verso corso Inglesi, corso delle ville patrizie per eccellenza che si potranno ammirare lungo il percorso ; da Villa Virginia a Villa Fiorentina, da Villa Perla a Villa Capodimonte , per poi scendere verso il Casinò ammirando la splendida villa Angerer.

RITROVO: davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice , alle ore 15,00

Costo della visita 7 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis

Durata due ore circa

Per informazioni tel. Al 338 1375423