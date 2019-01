Stamani a Vallecrosia le Suore della Carità hanno comunicato ufficialmente che non accoglieranno iscrizioni per il prossimo anno scolastico, dal momento che terminerà la loro attività educativo-scolastica.

“Gentilissimi Genitori degli alunni frequentanti l’Istituto Scolastico Paritario Sant’Anna a Vallecrosia, in via Colonnello Aprosio 506 – scrive Anna Maria Nunnari, rappresentante legale dell’Istituto delle Suore della Carità – Vi ringrazio per la fiducia che avete sempre accordato al progetto educativo della Scuola. Sono a comunicarvi ufficialmente che l’Ente Gestore, dopo lunga e attenta riflessione, è giunto alla sofferta decisione di concludere l’attività educativo-scolastica a Vallecrosia, con l’anno scolastico 2018-2019. Pertanto non verranno accolte le iscrizioni per l’anno 2019-2020. Vi prego di volgere comprendere ed accogliere le nostre difficoltà”.