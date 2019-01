Ieri pomeriggio alla stazione di Limone Piemonte il treno partito da Cuneo alle 14.41 e diretto a Ventimiglia è arrivato sovraffollato, con oltre duecento passeggeri stipati nelle carrozze. E’ stato preso d’assalto da decine di turisti che dovevano rientrare in provincia di Imperia dopo le vacanze di Natale e Capodanno ma buona parte di loro non è riuscita a salire. Non sono mancati momenti di tensione tra i passeggeri. Tante le lamentele soprattutto da parte delle famiglie con bambini, come riporta “La Stampa”