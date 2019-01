Che il Sindaco Ioculano parli di sostanza relativamente al Decreto Sicurezza mi lascia basito e attonito, dice altresì, che, trattasi di Decreto di facciata anzi cito le Sue parole: “chiacchiere e selfie”. Sindaco, se Lei è in cerca di una maggiore e più frequente visibilità “visto l’avvicinarsi delle Amministrative” non segua scie e non alimenti l’insicurezza dei Suoi concittadini, mi Creda, anzi La consiglio vivamente di leggere approfonditamente il Decreto Sicurezza. La democrazia parte dal rispetto delle regole, delle norme e queste non hanno passaporto, religione, colore della pelle. Lei contesta e commenta negativamente come Sindaco, un Decreto Legge legittimamente deliberato dal Parlamento sovrano eletto democraticamente dal Popolo Italiano. Mi chiedo Lei dov’era e cosa ha contestato ai precedenti tre Governi di sinistra, affinchè non sopraggiungesse un così importante, risolutivo e normativo Decreto Sicurezza. Perche i precedenti Governi di sinistra hanno lasciato questa Nazione e i suoi cittadini in gravi difficoltà, sociali di sicurezza e di salubrità e come cittadini intendo tutti, senza distinzione di sesso, razza e religione che lavorano onestamente e rispettano le Leggi siano essi italiani, comunitari e extracomunitari. Caro Ioculano, mi sbaglio o fu proprio Lei che, in una trasmissione televisiva su una rete nazionale privata ebbe un forte scontro verbale con un noto vignettista di sinistra, ove Lei rappresentava vivacemente e con vemenza le difficili condizioni di convivenza, sociali, di sicurezza e di salubrità presenti sul Suo Territorio e sempre se ricordo bene. Lei ebbe anche un plauso da una parte dei Suoi concittadini. Adesso noto e osservo con incredulità che ha cambiato idea. Sindaco la coerenza si persegue non si professa e quindi non è ad intermittenza.

Marcello Bevilacqua

Responsabile Provinciale

Sicurezza e Immigrazione

Lega – Provincia di Imperia