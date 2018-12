Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

“Desidero ringraziare Alice Bertaina per il suo impegno nel campo dell’oncologia pediatrica.” ha dichiarato Vittorio Ingenito “La medicina richiede sempre dedizione e passione, ma credo che il rapporto con i bambini sia particolarmente delicato e coinvolgente e richieda una attitudine particolare. La dottoressa ha seguito la sua vocazione con costanza ed entusiasmo e ha conseguito importantissimi successi di portata internazionale; tutti noi, suoi concittadini, siamo fieri di quanto ha saputo costruire e di quanto, giorno dopo giorno, dedica ai piccoli malati”

Specializzata in oncologia pediatrica, la dottoressa Bertaina ha lavorato all’Ospedale Bambin Gesù di Roma dove, sotto la guida del Professor Franco Locatelli, ha sviluppato una tecnica innovativa che consente che uno dei genitori del bambino ammalato possa essere donatore di midollo osseo. Un grandissimo passo avanti: fino a qualche anno fa infatti era necessario individuare un donatore compatibile, mentre ora invece il donatore è certo. Questo studio, tutto italiano, è uno dei motivi per cui la dottoressa Bertaina è stata chiamata a Stanford, la prestigiosa università presso cui attualmente lavora e svolge ricerca.

Oggi, venerdì 28 dicembre, a Palazzo Garnier, il Sindaco Vittorio Ingenito ha incontrato la dottoressa Alice Bertaina, protagonista di una carriera che, da Bordighera, l’ha condotta all’Università di Stanford, in California.

