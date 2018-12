Ecco l’elenco completo dei prossimi eventi natalizi in programma a Sanremo (Assessorato alla Promozione del Turismo e Calendario Manifestazioni)

Mercoledì 19 dicembre

– ore 17, piazza Cassini, commedia dialettale “Aspettando Deinà”. Compagnia Stabile Città di Sanremo

Giovedì 20

– ore 18, piazza Borea D’Olmo: intrattenimento musicale “Roberta Bonanno”. Roberta Bonanno, nata a Milano nel 1985, ha partecipato alla settima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Ha all’attivo diversi album da cui sono stati tratti brani diventati poi jingle per famosissime campagne pubblicitarie: un titolo su tutti “A Natale Puoi”, il cui video ufficiale ha superato il milione di visualizzazioni. Seguitissima sui canali social, in questi anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le grandi doti di interprete “pura”, ultimo in ordine di tempo, il Premio Mia Martini 2018. Negli ultimi mesi è stata protagonista indiscussa di “Tale e Quale Show”, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti con performance sorprendenti nei panni di tantissime grandi voci femminili della musica italiana e internazionale. L’ultimo album, “Io e Bonnie”, è reperibile su tutte le piattaforme digitali. Ora è impegnata in eventi live in tutta Italia. https://www.robertabonanno.com/. Eccoci Eventi

-ore 21, Chiesa Parrocchiale San Sebastiano, frazione di Coldirodi: “Concerto Vocale di Natale” con repertorio internazionale di musiche e canti natalizi. Banda Musicale P.S. Rambaldi

– ore 21, Teatro dell’Opera del Casinò: “Sanremo Giovani 2018”. Presentano Pippo Baudo e Fabio Rovazzi. RAI/Comune di Sanremo (ingresso ad invito)

Venerdì 21

– ore 13, piazza Eroi Sanremesi – Fontana Siro Carli:“Area Sanremo concerti di Natale”. Siesibiranno alcuni tra i finalisti del concorso musicale “Area Sanremo Tim2018”, selezionati per partecipare al contest “Sanremo Giovani” i cui vincitori concorreranno alla 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

– ore 16.30, vie e piazze cittadine: marching band “Jazz Ambassadors” con un repertorio anni Venti e Trenta. Associazione Amici del Jazz

ore 18.30, piazza Borea D’Olmo: “Area Sanremo concerti di Natale”. Si esibiranno alcuni tra i finalisti del concorso musicale “Area Sanremo Tim 2018”, selezionati per partecipare al contest “Sanremo Giovani” i cui vincitori concorreranno alla 69esima edizione del Festival della Canzone italiana. Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

– ore 18.30, Forte di Santa Tecla: intrattenimento musicale “Jazzin”. “Evolution Bandpop music d’autore”. Ingresso libero

– ore 21, Teatro dell’Opera del Casinò: “Sanremo Giovani 2018”. Presentano Pippo Baudo e Fabio Rovazzi. RAI/Comune di Sanremo (ingresso ad invito)

– ore 21.30, Teatro Centrale: “Concerto benefico” in collaborazione con i Club Service del Territorio (ingresso a pagamento). Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

Sabato 22

– ore 10, via Pietro Agosti: “Letterine a Babbo Natale”. Babbo Natale e il suo Elfo raccoglieranno le letterine e distribuiranno caramelle ai più piccoli. Confesercenti Sanremo

– ore 15, via Matteotti – zona Chiesa Cappuccini: esibizione acrobatica in costume natalizio. Babbo Natale arriva dall’alto calandosi dal tetto di un palazzo e, una volta giunto a terra, distribuisce dolci e caramelle ai bimbi presenti. Un’esperienza entusiasmante per grandi e piccini. Edac Sanremo srl

– ore 15-18, via Matteotti – zona Chiesa Cappuccini: intrattenimento musicale “La Curva Street Band”.Una street-band natalizia e coinvolgente adatta al pubblico di tutte le età. Le più belle melodie natalizie suonate e coreografate per la gioia di tutti. Teatro dei Mille Colori

– ore 16, museo civico: concerto “Le ance dell’Orchestra”. Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. Promosso dall’Assessorato alla cultura

– ore 16-18, piazza Colombo: laboratorio creativo. Winter in Wonderland

– ore 17, vie/piazze cittadine: intrattenimento musicale itinerante, sfilata Corpo Bandistico Città di Sanremo

Domenica 23

– ore 11, Palazzo Roverizio: “IX Edizione Musica e Doni”. Saggio di musica canti e cori dell’Ass.ne Culturale G.B. Pergolesi

– ore 15.30, Chiesa Parrocchiale San Rocco: concerti natalizi “Maestro Reddy Bobbio”. Dem’Art Società Cooperativa

– ore16, Atrio Palafiori: VII Edizione Swing Corner of Christmas Concerto “Tre Très Bons”. Centro Studi Musicali Stan Kenton

– ore 16-18, piazza Colombo: foto ricordo con Babbo Natale. Winter in Wonderland

– ore 17.30, vie/piazze cittadine: intrattenimento musicale itinerante. Gruppo musicale Folkloristico Canta e Sciuscia

– ore 18.30, piazza Borea D’Olmo: “Silent Night Disco”. La piazza si trasforma in una vera e propria discoteca all’aperto completamente silenziosa! Bell Beyond 2 S.c.S

Inoltre:

Sino al 27 dicembre, Forte di Santa Tecla: “Jazzin”: mostra fotografica a cura di Umberto Germinale su Miles Davil e i musicisti che negli anni hanno suonato con lui. Molte foto sono tratte da edizioni dello storico “Festival del Jazz di Sanremo”. Previsti anche intrattenimenti musicali con artisti provenienti davarie parti del mondo. Dem’Art Società Cooperativa

Sino al 6 gennaio 2019, piazza Colombo: “Mercatino diNatale a Sanremo – Winter Wonderland” con artigianato e prodotti tipici natalizi. Si tratta di un vero e proprio villaggio di Natale. Artigianato e prodotti tipici natalizi, con profumi e colori provenienti da ogni parte del mondo, danno vita ad un magico percorso innevato che porta alla casetta di Babbo Natale. Qui è possibile vedere le simpatiche renne e curiosare mentre gli elfi sono intenti a costruire i doni per i bimbi della città. Alberi, stelle, sfere di luce e argento piuttosto che ghirlande e cascate di luci colorate, ricreano una magica atmosfera natalizia.

Sino al 6 gennaio 2019, Palazzina Prediali, Villa Ormond: “Presepe dei Fiori”, a cura dell’associazione “Amici di Villa Ormond”. Con le statuine originali di Ermanno Moro e i fiori locali. Orario: dalle 11 alle 16.