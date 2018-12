Come ormai tradizione da molti anni, ecco che con l’arrivo della neve ritorna puntuale il corso di sci che il DLF di Ventimiglia organizza ogni anno sulle piste da sci di Limone Piemonte con la collaborazione della locale scuola di sci.

Dal prossimo 6 gennaio per la durata di sette domeniche consecutive sara l’occasione per avvicinare più persone a questo bellissimo sport al contatto con la natura e in uno scenario mozzafiato quale è la “Riserva Bianca di Limone Piemonte”.

Già in campo e ben motivati gli accompagnatori del gruppo forti della loro più che decennale esperienza, pronti a trasmettere la loro passione sempre in sicurezza sulle piste.

Il corso è aperto a tutti per tutti i livelli di capacità e di età previa iscrizione al Dopolavoro Ferroviario.

Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria del DLF a Ventimiglia in piazza Cesare Battisti 23 dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 19.

Il Direttivo del Gruppo Sci del DLF di Ventimiglia.