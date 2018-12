Imperia 3 Rapallo 2

Formazioni

Imperia

1 Trucco 2 Correale 3 Pelliccione (39′ Tahiri) 4 Martelli 5 Di Lauro 6 Ambrosini 7 Cavallone (56′ Zeka) 8 Giglio 9 Castagna 10 Costantini 11 Faedo

A disp. 12 Meda 13 Franco 14 Tahiri 15 Zeka 16 Savona 17 Zanchi 18 Pellegrino 19 Nastasi 20 Fatnassi

Rapallo

1 Novarino 2 Verrini 3 Garbarino (84′ Crafa) 4 Chiappe 5 Sbarra 6 Garrasi 7 Maffei (54′ Paparcone) 8 Carbone 9 Bertuccelli 10 Rossi 11 Cupini (67′ Barillari)

A disp. 12 Molinelli 13 Crafa 14 Marchesi 15 Di Fraia 16 Marrale 17 Paparcone 18 Caneva 19 Barillari 20 Michi

Ammoniti

Imperia 16′ Martelli 63′ Costantini

Rapallo 86′ Verrini

Espulsi

Rapallo 65′ Carbone

Cronaca

Partita insidiosa quella tra Imperia e Rapallo che si affrontano nella tredicesima giornata di campionato. Subito pericolosa l’Imperia con Castagna che al 5′ mette a dura prova i riflessi di Novarino con una doppia conclusione ravvicinata ma l’estremo difensore ruentino è bravo a deviare fuori dallo specchio della porta.

In vantaggio al 16′ con Bertuccelli il Rapallo che approfitta di un cross di Rossi per appoggiare in rete sul secondo palo. Reagisce dopo qualche minuto l’Imperia con Faedo che prova la conclusione da fuori area di rigore al 24′ ma Novarino è bravo a deviare la palla in fallo laterale. Al 32′ raddoppia il Rapallo con Cupini che approfitta di un passaggio a filtrare di Garrasi per ritrovarsi solo contro Trucco che prova a sventare la minaccia in uscita bassa ma l’attaccante ruentino riesce comunque a indirizzare sul primo palo. Allo scadere della prima frazione di gara accorcia le distanze Giuseppe Giglio che, dalla fascia sinistra si accentra in area di rigore dopo una bella combinazione di passaggi per concludere sul primo palo dove Novarino non può arrivare.

Secondo tempo

La seconda frazione di gara si apre con un calcio di rigore in favore dell’Imperia per un presunto tocco di mano della retroguardia difensiva del Rapallo, si presenta dal dischetto Nicholas Costantini che realizza calciando sul secondo palo spiazzando Novarino. La partita si accende e al 65′ viene dato un rosso diretto a Carbone per una bruttissima entrata su Di Lauro. Al 75′ trova un altro fantastico gol Costantini che realizza la sua doppietta personale su calcio di punizione dai venti metri indirizzando una palla perfetta sul primo palo, impossibile prenderla.