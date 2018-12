La Confartigianato della provincia di Imperia è a disposizione di tutte le imprese colpite dai danni causati dal maltempo di fine Ottobre. Nelle ultime ore è giunta la notizia della proroga al 12 Dicembre, concessa da parte della Regione Liguria, dei termini per la segnalazione dei danni. Lo ha annunciato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti. Un decisione assunta per andare incontro ad una precisa istanza avanzata anche da parte della Confartigianato stessa.

Le imprese danneggiate, balneari, agricole e quelle del comparto pesca e acquacoltura, e i soggetti privati potranno quindi fruire di qualche giorno in più per compilare il modello AE, scaricabile dal sito di Regione Liguria, nella sezione Protezione civile.

La Confartigianato di Imperia è a disposizione di tutte le imprese che avessero bisogno di assistenza per pratiche di finanziamento (ufficio credito 0184 / 524510) e di quantificazione e segnalazione dei danni.