Il Sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso, ha incontrato questa mattina funzionari della Regione Liguria e della Protezione Civile nazionale che hanno voluto verificare le segnalazioni di danni che il Comune ha avanzato per il ponte di Borgata Richieri e per le dighe di protezione del litorale.

Per quel che riguarda il ponte sul torrente Steria che collega borgata Richieri a via Faraldi, chiuso in via precauzionale per accertamenti finalizzati alla verifica di una pila, il Comune avvierà le verifiche strutturali, mentre Regione Liguria e Protezione Civile valuteranno la documentazione pre e post segnalazione. Ciò consentirà di determinare quali interventi dovranno essere progettati e finanziati.

In riferimento alle dighe di protezione che rappresentano l’apparato difensivo del litorale, i funzionari della Regione e della Protezione Civile hanno richiesto ulteriori approfondimenti e verrà presentato a breve un primo progetto di consolidamento della diga del porto e delle opere a difesa del porto.