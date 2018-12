È successo ieri sera verso mezzanotte. Un extracomunitario ha provato, come tanti in passato che ci hanno rimesso la vita, ad attraversare il confine con la Francia salendo sul tetto di un treno partito da Ventimiglia. È purtroppo rimasto folgorato dalla corrente che alimenta il convoglio. E’ stato soccorso ed è stato trasportato in ospedale. E’ vivo, ma in gravi condizioni.