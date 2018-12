VENERDÌ 7 E VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018, lo Judo Club Ventimiglia ASD organizza presso il PALAROJA di Roverino dei CORSI DI JUDO GRATUITI per bambini e ragazzi maschili e femminili dai 5 ai 15 anni.

Le lezioni si svolgeranno secondo la seguente scansione oraria:

dalle ore 15.30 alle ore 16.30 ragazzi/e da 12 a 15 anni (scuola media)

dalle ore 16.45 alle ore 17.45 bambini/e da 5 a 11 anni (ultimo anno di scuola dell’infanzia + scuola primaria).

I corsi saranno tenuti da insegnanti tecnici federali FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) e da laureati in Scienze Motorie.

La FIJLKAM è la sola Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI ed autorizzata a gestire, disciplinare ed organizzare in Italia l’attività sportiva e promozionale del JUDO oltreché a rappresentare in Italia ed all’estero lo sport del JUDO.

Lo Judo Club Ventimiglia propone quest’iniziativa con il massimo entusiasmo, in linea con la propria filosofia sull’importanza di acquisire sani e corretti stili di vita fin dalla giovane età. E dando la possibilità ai bambini di intraprendere un nuovo percorso sportivo in un ambiente sano, sereno, familiare ma con istruttori altamente qualificati. Sottolineando, inoltre, la mission sociale dello Judo Club Ventimiglia da sempre al servizio dei giovani e delle famiglie ventimigliesi.

Lo staff tecnico, con la consueta competenza, è pronto ad accogliere i giovani e ad aiutarli a crescere bene tramite la diffusione dei valori educativi dello JUDO.

Le famiglie interessate potranno presentarsi con i propri bambini direttamente presso il PalaRoja il giorno 07/12/2018.

Info: tel. 392 3464950; https://www.facebook.com/judoclubventimiglia/