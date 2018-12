Si fa sempre più accorata la difesa di Di Maio per il caso dei muratori assunti in nero dall’impresa di famiglia: “Non solo non ne sapevo nulla, ma manco ero al corrente che stessero costruendo una casa a Scajola!”

Cancellato il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Vito Crimi è ufficialmente apolide.

L’accattonaggio molesto diventa reato. Panico tra gli ex deputati PD.

Roma. Muore a 77 anni il grande regista Bernando Bertolucci. Come omaggio, Salvini ripropone la scena del burro in coppia con l’Italia.

L. Zelaravana