Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Bella vittoria esterna del Bvc Sea Principato di Seborga, seppure più sofferta del previsto, sul parquet del Maremola Pietra Ligure. Il coach Deda afferma: “Abbiamo commesso una marea di errori in ogni aspetto del gioco. Salviamo il risultato e andiamo avanti”.

Campionato Under 20 Maremola Pietra Ligure – Bvc Sea Sanremo Principato Seborga 75-80 (20-9, 31-34, 49-51)

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Il coach Deda afferma: “Abbiamo commesso una marea di errori in ogni aspetto del gioco. Salviamo il risultato e andiamo avanti”