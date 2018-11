PROMOZIONE – GIRONE A

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER SEI GARE – SICILIANO SIMONE (SAN STEVESE) Espulso per proteste, rivolgeva al ddg ripetute espressioni ingiuriose, reiterandole anche nei confronti della terna; dopo continui insulti, abbandonava il tdg, ancora imprecando all’indirizzo della terna, profferendo, altresì, per due volte espressioni blasfeme. Giunto al cancello di uscita dal tdg, lo sbatteva con veemenza in segno di protesta. Al termine della gara, teneva un comportamento irridente nei confronti della terna ed uscendo dallo spogliatoio degli arbitri, sbatteva la porta con molta forza.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA di Euro 250,00 alla società SAN STEVESE – Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, rivolgevano -sia all’indirizzo del ddg, sia di quello della terna- pesanti insulti omofobi. Verso il termine della gara, dopo l’assegnazione di un calcio di rigore a sfavore della propria squadra, gli insulti divenivano sempre più intensi, sfociando in minacce verso la terna ed il ddg. Al termine della gara, i predetti sostenitori si avvicinavano all’uscita del tdg, continuando ancora con insulti omofobi e minacce nei confronti della terna. Mentre gli arbitri abbandonavano l’impianto sportivo, altri sostenitori li minacciavano ulteriormente.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E

DE FLAVIIS ALEX (SAN STEVESE) Rivolgeva espressioni ingiuriose ed irriguardose ad un AA; uscendo dal tdg, si avvicinava al medesimo AA, rivolgendogli un’ulteriore espressione ingiuriosa (Infrazione rilevata da un AA).

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

ROSSO FRANCESCO (TAGGIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

NEGRO ALESSIO (OSPEDALETTI CALCIO)

RAGUSEO BRUNO (SAN STEVESE)

BOTTI LUCA (TAGGIA)